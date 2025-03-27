Ayça Tekindor Yeniden Görüntülendi: İstanbul’a Döndü

AYÇA TEKİNDOR YENİDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir dönemin unutulmaz sanatçılarından olan Ayça Tekindor, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Enerjisi ve güçlü sesiyle sahnelere damga vuran sanatçı, yıllar önce Bodrum’a yerleşerek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda kameralara yansımasıyla dikkat çekti.

2004 yılında yayımladığı “Yıkılıyo” isimli parçasıyla müzik listelerinde büyük bir başarı yakalayan Tekindor, zirvede olduğu dönemde İstanbul’dan ayrılma kararı almıştı. Bodrum’da sakin bir hayatı tercih eden sanatçı, yıllar sonra bu kararının nedenini açıkladı: “Aslında İstanbul’da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum’da bir evim var ve orada sekiz yıl yaz-kış geçirdim. Sahneleri bırakma sebebim tamamen stres. Şimdi sahneye çıkanları görünce bile geriliyorum. Zor bir iş ve artık eski tadı da kalmadı.”

KIS MENZİLLERİ TERCİH EDİYOR

Doğayla iç içe geçen yılların ardından İstanbul’a geri dönen ünlü sanatçı, Bodrum’un kış aylarında oldukça sakin olduğunu belirtti. Tekindor, “Kışın biraz sıkıldık. Pandemi süreci güzel geçti ama Bodrum kışları tam bir emekli yeri. Şehirde hayat var, gençler var. Yıllar sonra geri döndüm ama şimdi hava ısınıyor, içim kıpır kıpır olmaya başladı. Belki yine giderim, belli olmaz!” şeklinde konuştu.

Tekindor’un müziğe dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken, yıllar sonra onu gören hayranları hem şaşkınlık hem de büyük bir heyecan yaşadı.