Ayda Sadık, Muaz Kalaycı’nın Bana Söyle programına konuk oldu

TikTok ve Instagram’da Aydas takma adıyla tanınan Ayda Sadık, Haber Aktüel’in Bana Söyle programına konuk oldu.

Küçük yaşta Türkiye’de yaşamaya başlayan Ayda Sadık, bugünlerde hem Arapça hem de Türkçe yayınladığı videolarla adından söz ettiriyor. TikTok’ta yaklaşık 11 milyon kişinin takip ettiği Aydas’ın videoları milyonlarca defa izleniyor. Yeni fenomenin ayrıca Instagram’da da 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Gazeteci / yazar Muaz Kalaycı’nın Dubai’de konuğu olan Sadık, Burj Khalifa manzaralı video röportaj da kendisi hakkında merak edilenleri cevapladı.

“Ayda Sadık kimdir?” sorusuna da yanıt veren fenomen; Arapça, İngilizce, Farsça, Azerice ve Türkçe olmak üzere 5 dil bildiğini söyledi. İlerleyen zamanlarda dizi oyuncusu olmak istediğini belirten 20 yaşındaki Ayda Sadık, 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde takipçi sayısının 10 milyonu geçtiğini hatırlattı.

Dubai’de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Sadık, sosyal medyadaki içerik üreticiler için Dubai’nin çok elverişli bir şehir olduğunu kaydetti.

Ayda Sadık’ın Muaz Kalaycı’ya verdiği röportajın videosunu izleyerek ünlü fenomen hakkında bir çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.