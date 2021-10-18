Ay’da Wi-Fi ağı kuruluyor

NASA (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), Ay’da Wi-Fi ağı kurmaya hazırlandığını duyurdu.

Çalışma, Cleveland’daki hanelerin yaklaşık yüzde 31’inde geniş bant erişimi olmadığı için bölgedeki ekonomik kalkınma kuruluşu olan Greater Cleveland Partnership’in NASA’ya ulaşmasının ardından başladı. Greater Cleveland Partnership, NASA’dan bölgedeki hanelere bağlantı getirmenin en iyi yolunun bulunması ve internet erişimindeki eşitsizliğin çözülmesini istedi.

Çalışmanın yürütüldüğü Glenn Araştırma Merkezi’ndeki Compass Laboratuvarı Başkanı Steve Oleson, Wi-Fi projesinin Dünya’da güvenilir bir iletişim ağı kurmak adına önemli olduğunu aktararak, böyle bir ağın Ay’da nasıl görüneceğini değerlendirmek için, Cleveland’da araştırma ekibinin yakınlarında, karasal bir ağın nasıl çalıştığının değerlendirildiğini açıkladı.

Oleson, Dünya ve Ay ortamlarının farklı olmasına rağmen, Ay’daki Wi-Fi frekanslarının Dünya’dakiyle aynı olabileceğini belirtti. Oleson, çalışmada, Wi-Fi yönlendiricilerini yaklaşık 20 bin elektrik direğine bağlamanın Cleveland’daki veya herhangi bir yerdeki internet problemlerinin çözülmesine yardım edeceğini gösterdiğini aktardı.