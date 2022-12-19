Aydas, dünya kupası finalinde rekor kırdı

TikTok, Instagram ve Youtube gibi platformlarda yaklaşık 20 milyon takipçisi bulunan Aydas, dünya kupası finalini tribünlerden izledi.

Sosyal medya fenomeni Aydas, Katar’da düzenlenen dünya kupası finalinde tribünlerdeydi. Arjantin ile Fransa’nın karşı karşıya geldiği kupa finalinde, Aydas’ın videolarını milyonlarca kişi izledi.

Ünlü TikTok’çunun final maçı sırasında başlattığı canlı yayını ise aynı anda 25 bin kişiden fazla kullanıcı takip etti. Maç sonrası Aydas’ı izleyen toplam izleyici sayısı ise yaklaşık 1 milyon oldu. Turnuva boyunca paylaşımlar yapan Aydas’ın videoları, yaklaşık 250 milyon izleyiciye ulaştı.

Sosyal medya hesaplarından Katar devletine de teşekkür eden Aydas, turnuva boyunca hiç bir taşkınlık yaşanmamasına dikkatleri çekti.

Aydas, Doha’daki maçlar sırasında Katar emiri Temim bin Hamed es-Sani’nin babası Hamed bin Halife es-Sani ve annesi Moza bint Nasser ile de tribünlerde bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.