Aydem Enerji Projesi, Gençleri Sürdürülebilirliğe Yönlendiriyor

EĞİTİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJESİ

Aydem Enerji’nin elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Yaşar Üniversitesi ile birlikte “Enerjinle Gelecek Senin-Sürdürülebilirlik Elçileri” adını verdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje, Ege Bölgesi’ndeki meslek lisesi öğrencilerini bir araya getirerek sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Şirketten yapılan açıklamada, öğrencilerin bir yılı aşkın sürede fiziksel ve çevrimiçi olarak aldıkları eğitimlerin ardından geliştirdikleri projeleri kamuoyuna sundukları ifade edildi. Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen “Sürdürülebilirlik Elçileri Sahnede” etkinliği, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve gençlerin sürdürülebilirlik konusunu nasıl benimsediklerini gösterdi.

KAMPA KATILIM VE EĞİTİM SÜRECİ

Üç aşamalı projede, “Elçiler Kampta” programı Kasım 2024’te Yaşar Üniversitesi’nde düzenlendi. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’daki meslek liselerinden seçilen 20 öğrenci, beş gün süren kampa katıldı. Bu kamp süresince öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği, yeşil enerji, sosyal girişimcilik, liderlik, çözüm odaklı tasarım ve etkili sunum becerileri gibi konularda eğitim aldı. Öğretmenler de bu süreçte mentorluk yapmak için özel oturumlara katıldı. Kampın ardından öğrenciler, kendi okullarında “Elçiler Sahada” aşamasını başlatıp sürdürülebilirlik elçisi rolünü üstlendi. Her biri, okullarında projelerini tanıtarak gönüllü arkadaşlarını ekiplerine dahil etti ve toplamda beş ilde 100 öğrencilik bir proje topluluğu oluşturuldu.

Bu süreçte Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Yaşar Üniversitesi proje ekipleri, her okulu ziyaret ederek proje geliştirme ve uygulamalarına rehberlik etti. Projelerin tanıtıldığı “Elçiler Sahnede” etkinliğinde öğrenciler, geliştirdikleri projeleri kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerine sundu. Enerji verimliliği, su yönetimi, geri dönüşüm, çevresel farkındalık ve toplumsal kapsayıcılık gibi temalar, gençlerin sorunları tanımlama ve çözüm üretme yeteneklerini ortaya koydu. “Elçiler Sahnede” etkinliğinde öğrenciler, sahnede projelerini sunma fırsatı buldu.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, sürdürülebilirliğin kendileri için sadece bir kavram değil, aynı zamanda karar alma süreçlerini şekillendiren temel bir ilke olduğunu belirtti ve şunları ifade etti: “Bu projede gençler, yalnızca fikir üretmekle kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmenin ve iş birliğinin gücünün somut sonuçlara dönüştüğünü deneyimlediler. Sahneye taşınan her proje, gelecek nesillerdeki bu sorumluluğun anlam bulduğunun en canlı kanıtıydı.” Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin bir araya gelmesinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynadığını vurguladı ve meslek liselerinin ekonominin gelişimindeki önemli rolünü dile getirdi.