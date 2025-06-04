Aydem Yenilenebilir Enerji Taahhütleri Onaylandı

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Sıfır Emisyon Taahhüdü Onaylandı

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji kuruluşlarından Aydem Yenilenebilir Enerji, 2040 yılına kadar değer zincirinde net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma taahhüdü, uluslararası Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. SBTi, Aydem’in emisyon azaltım taahhütlerinin iklim bilimiyle uyumlu olduğunu belirledi. Şirket, 2022 yılını referans alarak, 2032 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını yüzde 51 oranında azaltmayı; Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 30 oranında düşürmeyi hedefliyor. 2040 yılında, Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarında yüzde 90 oranında mutlak bir azaltım hedefleniyor. Kalan emisyonlar yüksek kaliteye sahip karbon giderim yöntemleriyle dengelenecek. Böylelikle, Aydem yalnızca üretim faaliyetlerinde değil, değer zincirinin tamamında net sıfır bir yapı oluşturacak.

Şirketin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Hedefleri

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, SBTi onayının şirketin sürdürülebilirlik yönelimine duyulan küresel güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yüksel, “İklim kriziyle mücadelede attığımız her adımda bilim yol göstericimiz. Hedeflerimizi yalnızca kendi stratejilerimizle değil aynı zamanda uluslararası platformların onayıyla da güçlendiriyoruz” dedi. Bu bağlamda, Aydem’in 2024 yılı Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarının, 2023 yılına göre yüzde 5 azalması; toplam sera gazı emisyonlarının ise, Kapsam 1, 2 ve 3 olarak yüzde 87 azalması bekleniyor. Net sıfır hedefinin çevresel etkiyi azaltmanın ötesinde, tüm değer zinciri ile iklim dostu bir dönüşüm oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Yatırımlar ve Gelecekteki Planlar

Uğur Yüksel, “Bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarımızda ve üretim faaliyetlerimizde enerji verimliliği, teknolojik modernizasyon, yenilikçi çözümler ve tedarik zinciriyle entegre sürdürülebilirlik stratejilerine odaklanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca karbon ayak izinin doğru ve sürekli takibi için dijital veri altyapısının güçlendirilmeye devam edileceğini vurguladı. Aydem’in bu taahhüdü, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu olup, SBTi onayı, şirketin sadece kendi sektöründe değil, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişinde de örnek bir model olarak dikkat çektiğini gösteriyor.