Aydemir Akbaş kansere yakalandı

Yeşilçam’ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında kansere yakalandığını duyurdu.

Yeşilçam’ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. 86 yaşındaki usta oyuncu sosyal medya hesabından kansere yakalandığını açıkladı. Açıklamasının ardından usta oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ünlüler dünyasından Armağan Çağlayan ve Nagihan Karadere’nin ardından bir üzücü haber de Aydemir Akbaş’tan geldi. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

Aydemir Akbaş, Instagram hesabından yayınladığı karede şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler.

Geçtiğimiz yıllarda gırtlak kanserini yenen usta oyuncu Aydemir Akbaş’a, daha sonra kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu.

Akbaş, “Kanserden yırttım! Doktorum da bana şaşırdı; ’90’a 95’e kadar yolun var’ dedi” açıklamasında bulunmuştu.

“ASIL BEN YALNIZ KALDIM”

Aydemir Akbaş’ın, 50 yıllık hayat arkadaşı Beyhan Akbaş’ı Alzheimer olunca terk ettiği söyleniyordu. Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde bu iddialara şöyle cevap vermişti:

Beyhan 77 yaşında. Ben ona 7 yıldızlı bir otelde kal orada baksınlar sana dedim. Kardeşi kabul etmedi. Şimdi kardeşinin yanında. Hemşiresi var. Asıl ben yalnız kaldım. Bana bir şey olsa yanımda kimse yok. Kediler mi arayacak hastaneyi?