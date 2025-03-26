Aydemir’den CHP’nin Boykot Çağrısına Tepki

TELEVİZYON VE BASIN KANALLARINA YAPILAN HEDEF GÖSTERME

CHP Genel Başkanı’nın boykot çağrısı kapsamında televizyon kanalları, haber ajansları ve gazeteleri hedef almasına yönelik sert tepkiler ortaya çıktı. Türk Parlamenter Gazeteci ve Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim Aydemir, bu tutumu demokrasiye, basın özgürlüğüne ve emek mücadelesine karşı bir duruş olarak değerlendirdi.

ATA’NIN ÖZDEYİŞİ VE SORUMLULUK

Aydemir, CHP Genel Başkanı’nın sorumlu davranması gerektiğinin vurgusunu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, bir milletin müşterek sesidir” ifadesini hatırlattı. Bu ilkeye karşı çıkan her anlayışın hem tarihi birikime hem de emekçilere karşı bir haksızlık teşkil edeceğini belirtti. Aydemir, “Bu kurumlarda çalışan yüzlerce emekçi, ailesini bu işten kazandığı ekmekle geçindiriyor. Siyaset, bu emekçilere işlerini kaybettirme ihtimalini doğuracak şekilde davranamaz. Bu, sadece siyasi değil, aynı zamanda vicdani bir konu” şeklinde ifade etti.

BASIN SUÇLAMASI İLE SORUMSUZLUK

Aydemir, CHP Genel Başkanı’nın politika üretmek yerine basın kuruluşlarını hedef almasını büyük bir sorumsuzluk olarak değerlendirdi. “Siyasetçinin görevi, haber değeri taşıyan işler üretmektir. Eğer toplum için fayda sağlayacak bir şey yaparsanız, bunu basın kuruluşları yok saymaz” dedi. CHP’nin yıllardır yaşadığı başarısızlıkları basın mensuplarını suçlayarak örtmeye çalıştığını vurguladı ve bunu en hafif tabirle bir ayıp olarak nitelendirdi.

EMEKÇİLERE SAYGI GÖSTERİN

Aydemir, yapılan boykot çağrılarının ne basın özgürlüğüyle ne de halkın haber alma hakkıyla örtüşmediğini belirtip, CHP yönetimini aldığı bu yanlış ve sorumsuz kararı yeniden gözden geçirmeye davet etti. “Bu kurumlarda çalışan gazetecilerin emeklerine saygı duyulması gerekiyor. O insanlar işlerini kaybederse, vicdan azabını bu boykot çağrısını yapanlar çekecek” dedi.

– ERZURUM