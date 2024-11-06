Ayder Yaylası’nda 20 Santimetre Kar Yağdı

AYDER YAYLASI’NDA KAR KALINLIĞI ARTIYOR

Rize’nin popüler turizm noktalarından biri olan Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı, 20 santimetreye yükseldi. Doğu Karadeniz’de soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Kentin merkezinde yer yer sağanak yağışlar gözlemlenirken, Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağışı gerçekleşiyor.

KAR YAĞIŞI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İlçenin oldukça ünlü Ayder Yaylası’nda kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşması, ziyaretçilerin ilgisini artırıyor. Kar yağışı, bölgede aralıklarla devam ediyor ve bu durum doğal güzellikleriyle tanınan yaylanın kış turizmi açısından cazibesini artırıyor.