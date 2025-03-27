Aydilge, Sağlık Sorunlarıyla Gündemde

AYDİLGE’NİN SAĞLIK SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Aydilge, sağlık problemleriyle yeniden dikkatleri üzerine çekti. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat olan Aydilge, bu sefer uzun süredir devam eden ağrıları yüzünden hastaneye kaldırıldı. Hastane odasında çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Aydilge, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

ÜNLÜ ŞARKICI TEDAVİ SÜRECİNİ PAYLAŞTI

Aydilge, “Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim” ifadelerini kullandı. Hayranlarının verdiği desteğin kendisine büyük moral kaynağı olduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle ifade etti: “Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz.”

SANATÇI TOPLUMSAL MESAJLAR VERİYOR

Aydilge, yalnızca kendi sağlık durumu hakkında değil, toplumsal olaylarla da ilgili mesajlar veriyor. Özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. “Şiddet uygulanmayıp saygı duyulması çok önemli. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım” diyerek birlik ve adalet çağrısında bulundu.