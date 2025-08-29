Aydın 2025’te İhracat Ve İthalat Yaptı

Aydın’da İhracat ve İthalat Rakamları Artış Gösterdi

Aydın, önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı Temmuz ayında Aydın’da 99 milyon 139 bin dolar ihracat, 45 milyon 647 bin dolar ithalat gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, geçen yılın aynı ayına kıyasla Aydın’ın ihracat rakamları yüzde 15 artarak 99 milyon 139 bin dolara ulaştı. İthalat rakamları ise yüzde 65’lik bir artış göstererek 45 milyon 647 bin dolara yükseldi.

Ocak-Temmuz Döneminde İthalat ve İhracat Gelişimi

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Aydın, toplam 238 milyon 125 bin dolarlık ithalat ve 680 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aydın’da 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemlerinde en yüksek ithalat Temmuz ayında oldu ve bu rakam 45 milyon 647 bin doları buldu. Buna karşın en düşük ithalat 26 milyon 144 bin dolar ile Ocak ayında kaydedildi.

İhracattaki Değişim ve En Düşük Ay

2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle Aydın’da en yüksek ihracat 106 milyon 336 bin dolarla Mayıs ayında gerçekleşti. Ancak, en düşük ihracat rakamı ise Haziran ayında 85 milyon 747 bin dolar olarak belirlendi. Bu veriler, Aydın’ın dış ticaretinde belirgin bir dinamik ve değişkenlik olduğunu gösteriyor.