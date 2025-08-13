Aydın’a Ak Parti İddiası Kesinleşti

ÇERÇİOĞLU’NUN AK PARTİ’YE GEÇİŞİ İDDİALARI

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye geçeceğine dair iddialar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklama ile gün ışığına çıktı. Özel, “Çerçioğlu’na ‘Ya içeri atılırsın ya da Ak Parti’ye katılırsın’ demişler” sözleriyle dikkat çekti. Özel’in konuşması boyunca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulunması da öne çıktı.

ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A ÇARPICI TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir etkinlikte “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın’ı bir göreyim” ifadelerine tepki gösteren Özel, tartışmalara yol açacak açıklamalarda bulundu. Özellikle Erdoğan’ın Aydın’ı alma çabasını eleştiren Özel, “Ya içeriye tıkıl ya Ak Parti’ye katıl” anlayışıyla Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye geçeceğini belirtti. Bu durumu “öyle aydınlanma olmaz” ifadesiyle eleştirdi. Ayrıca, “Sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta. Seni üçüncü kez, dördüncü kez yendik” diyerek Erdoğan’a sert bir şekilde yanıt verdi.

AK PARTİ’DEN YANIT: SİYASET ADABINA DİKKAT

Özel’in açıklamalarına yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir” dedi. Çelik, Özel’in partisinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek “Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunmasının en temel siyasi değerleri olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz” açıklamasını yaptı.