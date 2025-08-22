Aydın’a Gelen Bakan Tunç, Tesis Açıyor

YATIRIM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını yapmak için Aydın’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ilk durağı Aydın Valiliği oldu. Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar ara vermeden sürüyor. Sporun her kesime ulaştırılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi biçimde değerlendirmeleri amacıyla il genelinde yapılan yatırımlar çerçevesinde toplamda 23 tesis inşa edildi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesislerin açılışını gerçekleştirmek ve yatırım süreçlerini yerinde görmek üzere Aydın’a geldi. Bakan Bak’ın Aydın’daki ilk durağı ise Aydın Valiliği oldu.

VALİLİK ZİYARETİ VE GÖRÜŞMELER

Valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bak, çiçek takdiminin ardından valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri’ni imzaladı. Ardından Vali Canbolat ve il protokolü ile görüşmeler gerçekleştirdi. Valilik ziyaretinin sonrasında Bakan Bak’ın bir sonraki durağı AK Parti Aydın İl Başkanlığı olacak.