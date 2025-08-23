Haberler

Aydın Açıklarında 34 Göçmen Kurtarıldı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN KURTARILMASI

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Türk karasularına geri itilen 7’si çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar sürekli olarak sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik ekiplerine, Didim açıklarında bir lastik bot içerisinde 7’si çocuk 34 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi ulaştı.

SURİYE BİLGİLERİ VE KURTARMA OPERASYONU

İhbar sonrası bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenleri kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin akabinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yetkililer, denizlerdeki düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların kesintisiz olarak sürdüğünü vurguladı.

