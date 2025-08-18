Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Programları

AÜN DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN EĞİTİM PROGRAMLARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik iki önemli eğitim programı düzenliyor. Bu programlardan ilki, ‘Laboratuvar İş Sağlığı ve Güvenliği’ üzerine. Eğitim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Profesyoneli Gülay Kandemir tarafından gerçekleştiriliyor. Yürütülen bu eğitimde laboratuvar ortamında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ele alınıyor. Özellikle ispirto ocağı kullanımında uyulması gereken güvenlik önlemlerine vurgu yapılarak, öğrencilerin mesleki hayatlarında karşı karşıya kalabilecekleri riskler konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca, güvenli çalışma ortamı bilincinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

NARKOTİK SUÇLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Üçüncü sınıf eğitim programının ardından, ‘NarkoGençlik’ başlıklı bir diğer eğitim ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden gelen Narko Rehberler tarafından veriliyor. Bu eğitimde, bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ön planda. Eğitimde ‘Narkotik Suçlarla Mücadelenin Önemi’, ‘Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Etkileri’, ‘Narkotik Maddeler Nelerdir?’, ‘Uyuşturucu Satılan Yerler ve Kullanım Mekanları’, ‘Uyuşturucu Suçlarında Yasal Durum’ ve ‘Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Merkezleri’ gibi başlıklar üzerinde bilgiler paylaşılıyor. Program katılımcılarının aktif ilgisiyle gerçekleşiyor. Eğitim sonunda öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla bağımlılıkla mücadeleye dair güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşma fırsatı buluyor.