Aydın AFAD’ın Sağladığı Tatbikat Gerçekleşti

AFFET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aydın AFAD koordinesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde geniş katılımlı bir saha tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği 6.3 büyüklüğünde bir deprem sonrası, ekiplerin toplanma, intikal ve enkaz çalışmalarına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. AFAD Aydın Yerleşkesi Eğitim Parkuru’nda düzenlenen tatbikata, çeşitli kurum, kuruluş ve STK’lardan toplamda 149 personel ile 40 araç katılım sağladı.

TATBİKAT KAPSAMINDAKİ UYGULAMALAR

Tatbikat boyunca, enkaz alanlarında yüksekten çalışma, tahkimat, kirli kırım, kapak kaldırma, tripot kurma, alttan yukarı kırma, kütle çekme ve yaralı tahliyesi gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. İl Afet Yönetim Merkezi tarafından ise saatlik raporlamalar yapıldı ve ekiplerin kayıtları tutulup sektörlere dağılımı sağlandı.

Aydın AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, tatbikat sonrası değerlendirmesinde afetlerde kayıt tutmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Mumcu, “Enkazlarda hangi ekibin çalıştığı, çıkarılan yaralıların, cenazelerin ve değerli eşyaların kimlere teslim edildiği bilgisi hayati derecede önemlidir. Bu tür kayıtlar, hem koordinasyonu hem de afet sonrası süreci kolaylaştırır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmiş afetlerden elde edilen deneyimlerin paylaşıldığını belirterek, tatbikata katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.