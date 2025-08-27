Aydın Aydın, Su Sorununa Dikkat Çekti

ÜNLÜ SANATÇI AÇIKLAMALARINI YAPTI

Hakkâri’de gerçekleştirilen Bir Anadolu Şenliği’nde sahne alan ünlü sanatçı Aydın Aydın, yaptığı konserle hem büyük bir coşku hem de toplumsal farkındalık oluşturdu. Şenliğin üçüncü gününde “Su Sesi” adlı eserini seslendiren sanatçı, küresel su sorununa dikkat çekti. Konser sırasında Hakkârili sanatçının enerjisiyle coşan izleyiciler, “Su Sesi”nin duygusal mesajıyla derin bir sessizlik yaşadı. Aydın, suyun önemini vurguladığı konuşmasında “Su, yaşamın kaynağıdır. Her şey sudur. Suyu israf ettiğimizde aslında geleceğimizi yok ediyoruz. Ben şarkılarımla insanlara hem neşeyi hem de mesajı ulaştırmak istiyorum. Bugün burada, memleketim Hakkâri’de suya sahip çıkalım çağrısı yapıyorum.” dedi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN SANATIN GÜCÜ

Daha önce Hakkâri’nin doğal güzelliklerinde çektiği kliplerle su sorununa dikkat çeken sanatçı, Kaval Şelalesi ve Van’daki Zernek Baraj Gölü’ndeki çekimlerinde kuruyan toprakların üzerinde yürüyerek büyük bir etki yaratmıştı. Aydın, bu kuraklığı “gözle görülür bir felaket” olarak tanımlayarak, “Her taraf kurudu… Suyu israf ettik, kirlettik. Su da bizi bırakıp gitti. Eğer bu gidişe dur demezsek, gelecekte çocuklarımıza bırakacak bir damla bile su bulamayacağız.” sözleriyle hatırlatmıştı.

BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Hakkâri Valisi Ali Çelik’in katıldığı etkinlikte, Aydın Aydın’ın bu mesajları seyircilerden büyük bir alkış aldı. Sanatçı, konserini “Su hayattır, suyu koruyalım” diyerek sonlandırdı.