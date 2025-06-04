Aydın B.B. Beliz Başkır’ı Üstlendi

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN YENİ TRANSFERİ

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır’ı kadrosuna dahil etti. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, son olarak Beşiktaş forması giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Beliz Başkır, Aydın Büyükşehir Belediyespor’a katıldı.

BELİZ BAŞKIR’A YENİ SEZONDA BAŞARILAR DİLENİYOR

Açıklamada, “Hoş geldin Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır’a yeni sezonda başarılar diliyoruz.” denildi.