Aydın Battal Şiirle Duygularını Paylaştı

KAZA ANININ ŞİİRLE ANLATIMI

Kırşehir’de muhtarlık seçimini kaybeden Aydın Battal (55), kendisine oy vermeyen akrabalarına yönelik yazdığı sitem dolu şiirle sosyal medyada dikkat çekti. Ancak Battal, trafik kazası geçirdi. Kaza, Akpınar ilçesi kavşağında meydana geldi. Olay, dün sabah saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Ankara istikametinden gelen R.T. yönetimindeki otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşakta durmakta olan Aydın Battal’ın aracıyla çarpıştı. Bu kazada Aydın Battal ve eşi hafif yaralandı.

ŞİİR DİZELERİYLE PAYLAŞIM YAPTI

Kaza sonrası yaşadığı durumu bir şiirle dile getiren Aydın Battal, bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yazdığı dizelerle kazayı şöyle ifade etti: “Kim koruk yedide dişimiz böyle kamaşıyorsa, anamın babası şehit Çanakkale’de. Babamın babası şehit Çanakkale’de. Babamın dedesi şehit Yemen’de. Biz kime nördüysek, kim koruk yedi de dişimiz kamaşıyorsa.”

Akpınar ilçesinde Aşağıhomurlu köyünden muhtar adayı olan Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 300 haneli köyünde 4 rakip adayla yarışmış ve 29 oy alarak son sırada kalmıştı. Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini vurgulayıp, yazdığı sitemli şiirle gündem olmuştu. Yazdığı şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal bir televizyon dizisinde de rol alma şansı buldu.