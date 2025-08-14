Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu, AK Parti’ye Katıldı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILDI

Bugün yaptığı açıklama ile CHP’den ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gerçekleştirilen törenle AK Parti’ye katıldı. Çerçioğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. Konuşmasında “Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var, ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde ifadeler kullandı.

CHP’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından CHP’den dikkat çekici bir hamle geldi. Partiden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Pazartesi günü saat 19.00’da Aydın’da büyük bir miting yapılacağı duyuruldu.