Haberler

Aydın Belediye Başkanı Çerçioğlu, AK Parti’ye Katıldı

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ’YE KATILDI

Bugün yaptığı açıklama ile CHP’den ayrılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gerçekleştirilen törenle AK Parti’ye katıldı. Çerçioğlu’na rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı. Konuşmasında “Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse tek tek açıklarım. Benim tek derdim var, ülkeme ve Aydın’a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde ifadeler kullandı.

CHP’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından CHP’den dikkat çekici bir hamle geldi. Partiden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Pazartesi günü saat 19.00’da Aydın’da büyük bir miting yapılacağı duyuruldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Tır Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Elazığ-Bingöl Karayolu'nda bir trafik kazası gerçekleşti; soğuk et yüklü tırın kamyona çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.
Haberler

Tecrübeli Teknik Direktör, Kocaelispor’a Odaklandı

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kocaelispor maçı öncesi basın toplantısı düzenleyerek yeni transferlerin uyum sürecini değerlendirdi. Takım, aynı kadro ile mücadele edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.