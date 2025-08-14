Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı İstifa Ediyor

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN İSTİFASI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı. Çerçioğlu, dürüstlük ve ahlak konusundaki taleplerine rağmen kendisinin ve ailesinin hedef alındığını belirtti. Parti içinde siyaset yapma imkanı kalmadığını ifade eden Çerçioğlu, “Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.” dedi. Bu süreçte Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi.

OSMAN YILDIRIMKAYA’NIN İSTİFASI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden daha önce ihraç edilen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da partisinden ayrıldığını açıkladı. Yıldırımkaya, “İstifa edeceğimin gündeme gelmesinin akabinde Cumhuriyet Halk Partisi beni ihraç etti. Çok üzgünüm. Bana, ‘Artık git’ dediler. İstenilmeyen yerde kim kalır?” dedi. CHP Aydın Milletvekilleri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in kendisini harcadığını, bu anlayışla partinin ilerlemesinin zor olduğunu belirtti. “Gökan Zeybek bana sahip çıkmadı.” diyen Yıldırımkaya, partinin demokrasi ve özgürlük söylemleri arasında kendisini susturmayı tercih ettiğini ifade etti. Şu an Ankara’da olduğunu ve AK Parti Genel Merkezi’nde Aydın’dan geçecek belediye başkanları ve meclis üyeleriyle buluşacağını duyurdu.