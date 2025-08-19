Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde Çalışanlara Yüzde 23 Zam

MAAŞLARA YÜZDE 23 ZAM YAPILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanların maaşları yüzde 23 oranında artırıldı. Bu artış sonrasında en düşük taban aylık maaş 40 bin lira seviyesine çıktı.

İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı şirketlerde bulunan çalışanların aylık ücretleri yüzde 23 oranında artırıldı. Alınan karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaşın 40 bin liraya yükseldiği ifade edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun zamandır üzerinde çalışılan bu düzenlemenin uygulamaya alındığını duyurarak, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” sözlerini paylaştı.