Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne yüzde 23 zam

AÇIKLAMADA ÜST DÜZEY ZAM YAPILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışanların maaşları yüzde 23 oranında artırıldı. Bu artış ile birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin lira seviyesine yükseldi.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, belediye hizmetleri ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü altında görev yapan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam uygulandı. Bu karar doğrultusunda en düşük taban aylık maaş 40 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir devam eden çalışmanın sonuçlandığını ifade ederek, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

