Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Yüzde 23 Zam

MAAŞLARA YÜZDE 23 ZAM YAPILDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapıldı. Bu zamla birlikte, en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MAAŞ ARTIRILDI

Yapılan açıklamaya göre, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve belediye bünyesindeki tüm şirketlerde, başta çalışan personelin maaşlarını etkileyen bir düzenleme gerçekleştirildi. Bu karar kapsamında, alınan zammın ardından en düşük taban aylık maaş 40 bin lira oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üzerinde uzun süredir çalışılan bu düzenlemenin uygulamaya konduğunu belirterek, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.