Gündem

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Yüzde 23 Zam Yapıldı

aydin-buyuksehir-belediyesi-ne-yuzde-23-zam-yapildi

AŞAMALI MAAŞ ARTIRIMI DUYURULDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personelin maaşlarına yapılan yüzde 23’lük zam, en düşük taban aylık maaşın 40 bin liraya yükselmesi ile sonuçlandı. Bu gelişme, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nde görev alan çalışanları etkiliyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yıllardır beklenen bu düzenlemenin sonunda hayata geçtiğini dile getirdi. Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

İZBAN Seferleri Yeniden Başladı

İzmir'de sendikaların grev kararıyla duran İZBAN seferleri, öğle saatlerinde yeniden hizmet vermeye başladı.
Ekonomi

Türkiye’de En Yoksul Ve Zenginler Belli

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı sosyoekonomik seviye raporunu yayımladı. Rapor, en düşük seviyenin Çamoluk, en yüksek seviyenin ise Çankaya'da bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.