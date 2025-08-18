Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Yüzde 23 Zam Yapıldı

AŞAMALI MAAŞ ARTIRIMI DUYURULDU

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personelin maaşlarına yapılan yüzde 23’lük zam, en düşük taban aylık maaşın 40 bin liraya yükselmesi ile sonuçlandı. Bu gelişme, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nde görev alan çalışanları etkiliyor.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yıllardır beklenen bu düzenlemenin sonunda hayata geçtiğini dile getirdi. Çerçioğlu, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.