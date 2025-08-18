Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel Zam Yaptı

PERSONEL MAAŞLARINA YÜKSEK ZAM

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen kaynakların ilk önce personellere aktarıldığını duyurdu. Belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında bir zam yapıldığı bilgisi verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde çalışan personellerin aylık ücretlerine de yüzde 23 ara zam uygulandı.

HEDEF ÇALIŞAN REFHAINI ARTIRMAK

Alınan karar ile en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltilerek, çalışanların refah seviyesinin artırılması amaçlandı. Başkan Çerçioğlu, bu düzenlemenin uzun süredir üzerinde çalışıldığını ifade ederek, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.