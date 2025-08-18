Aydın Büyükşehir Belediyesi Personeline Yüzde 23 Zam

MAAŞ ARTIRIMI AÇIKLANDI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin lira seviyesine ulaştı.

YÜKSELTME MÜJDESİ VERİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, belediye ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nde çalışan personelin maaşlarına yüzde 23 oranında bir ara zam gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile birlikte en düşük taban aylık maaş 40 bin liraya çıkarıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir devam eden bu çalışmanın sonunda hayata geçirildiğini dile getirerek, “Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” sözlerini kullandı.