Aydın Büyükşehir Belediyespor 10.Transferi Yaptı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TRANSFERE DEVAM EDİYOR

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde hız kesmiyor. Mavi-beyazlı ekip, son olarak kiralık olarak İBB Spor’da görev alan Eczacıbaşı’nın 20 yaşındaki orta oyuncusu Nisan Barut ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TRANSFERLERİN SIRASI GELİYOR

Aydın temsilcisi bu transferle birlikte, İlarya Zararsız, Gizem Mısra Aşçı, Martyna Grajber-Nowakowska, Selen Köse, Viktoriia Kobzar, Beliz Başkır, Mina Mijatovic, Bilge Paşa ve Anna Tikhomirova’nın katılımının ardından 10’uncu takviyesini gerçekleştirmiş oldu.