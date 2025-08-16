Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Tayland’da

ALPER HAMURCU’NUN TAYLAND GÖREVİ

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Alper Hamurcu, Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı’ndaki görevinden dolayı Tayland’da bulunacak. Mavi-beyazlı kulüp, bu sürece ilişkin bir açıklama yaptı.

ŞAMPİYONADA TEMSİL EDECEK

Yapılan açıklamada, “Başantrenörümüz Alper Hamurcu, Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yer alacak. Bu dev sahnede hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururla temsil edecek olan Başantrenörümüz Alper Hamurcu’ya yürekten başarılar dileriz” ifadesine yer verildi.

