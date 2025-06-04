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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır’ı Kadrosuna Aldı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN YENİ TRANSFERİ BELİZ BAŞKIR

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır’ı kadrosuna dahil ediyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Beliz Başkır, kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

BAŞKAN TRANSFERİ KUTLADI

Aydın Büyükşehir Belediyespor’un açıklamasında, “Hoş geldin Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır’a yeni sezonda başarılar diliyoruz.” sözlerine yer verildi.

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