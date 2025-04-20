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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir’le Yeniledi

İÇ TRANSFERDE SÖZLEŞME YENİLEME

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 29 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ile sözleşme yeniledi. İmza töreni, Yörük Ali Efe Spor Tesisleri’nde gerçekleşti. Törende Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve İdari Menajer Sabri Can hazır bulundu.

ÇERAĞ DÜZELTİR İLE YENİ ANLAŞMA

Kulüpten “Savunma Bakanı ile yeniden” başlığıyla yapılan açıklamada, “İki sezon boyunca sahadaki enerjisiyle takımımıza değer katan Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Birlikte daha iyiye. Başarılı liberomuza sakatlıksız bir sezon diliyoruz” denildi. Düzeltir, Aydın temsilcisi ile üçüncü sezonunu geçirecek.

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