Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız’ı aldı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YENİ OYUNCUSUNU DUYURDU

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımı olarak sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor. Kulüp, libero İlarya Zararsız’ı transfer etti.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara.” denildi. Bu transfer, Aydın Büyükşehir Belediyespor’un yeni sezon için belirlediği hedeflerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.