Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna İle Anlaştı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR YENİ TRANSFERİ DUYURDU

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna dahil ediyor. Kulüp, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz.”

TRANSFER CİDDİYETLE DEVAM EDİYOR

Martyna Grajber-Nowakowska’nın takıma katılmasıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediyespor, hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmış oluyor. Yeni sezon öncesinde yapılan bu transfer, takımın performansını artırma açısından büyük bir fırsat sunuyor. Kulüp, oyuncunun sunacağı katkıyı ve takıma katacağı enerjiyi önemle vurguluyor.