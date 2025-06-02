Aydın Çam Fıstığı AB Tescili Aldı

Aydın Çam Fıstığı’nın AB Tescili ve Yerel Tarım Kültürü

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği’nden tescil alınmasıyla ilgili olarak, “Kentin köklü tarım kültüründen doğan ürünleri uluslararası düzeyde hak ettiği değeri görüyor” dedi. Çondur, yaptığı yazılı açıklamada, Aydın’a özgü tarımsal ürünlerin markalaşması için yürütülen çalışmaların her zaman gerçek ve başarılı sonuçlar ortaya çıkardığını ifade etti. Aydın inciri, kestanesi, memecik zeytinyağı ve memecik zeytininden sonra Aydın çam fıstığının da AB tescilini aldığını vurguladı ve ekledi:

Köklü Tarım Kültürü ve Başarılar

“Bu yönde yürütülen çalışmalar da meyvesini vermeye devam ediyor. Aydın, Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaştı. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur.” Aydın, elde ettiği bu başarıyla sadece yerel kalkınmaya katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir biçimde temsil ediyor.

AB Coğrafi İşaret Tescilinin Önemi

Çondur, AB coğrafi işaret tescilinin ürünlerin kalitesi ve kökenine dair uluslararası düzeyde bir güvence sunduğunu belirtti. “Bu tesciller aynı zamanda ürünlerin marka değerini yükseltiyor ve ihracat potansiyelini önemli ölçüde artırıyor” ifadelerini kullandı.