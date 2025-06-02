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Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescil Edildi

Aydın Çam Fıstığı AB Tescili Aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürün olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetime, bu sürece katkı veren herkesi kutladı. Aydın çam fıstığının AB coğrafi işaret tescilini almasının büyük bir gelişme olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Aydın’a ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Coğrafi İşaret ve Yerel Değerler

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin dünya genelinde çok az bölgede bulunan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu da aktardı. Bu çeşitliliği korumak için TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler üzerinde yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi. Bunun yanı sıra, AB sürecinde devam eden 76 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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