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Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescillendi

Aydın Çam Fıstığı Tescilleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “Anadolu’nun eşsiz lezzetleri sınırlarımızı aşmaya devam ediyor. Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Coğrafi İşaret Tescili Çiftçilere Destek Olacak

Aydın çam fıstığının coğrafi işaret tescili, üreticilere önemli bir destek sağlıyor. Bu tescil, ürünün kalitesini ve özgünlüğünü garanti altına alarak, çiftçilerin emeklerini daha görünür hale getiriyor. Yumaklı’nın açıklamalarına göre, bu başarı, yerel üretimi desteklerken aynı zamanda ekonomik anlamda da katkı sağlamayı hedefliyor.

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