Aydın Çam Fıstığı, AB’ye Tescillendi

AYDIN ÇAM FISTIĞI AB TESCİLİNİ ALDI

Aydın Ticaret Borsası, 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması için başvuruda bulunduğu Aydın Çam Fıstığı’nın, süreci başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanıp Avrupa Birliği’nde tescil edilen 33. ürün haline geldiğini açıkladı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın’a ait tarımsal ürünlerin markalaşması konusunda yürüttükleri çalışmaların her zaman somut, başarılı sonuçlar verdiğini ifade etti. Çondur, Avrupa Birliği ve Türkiye genelindeki coğrafi işaret başvuruları için örnek teşkil eden projeler geliştirdiklerini belirtti.

Aydın’ın TARIMSAL DEĞERLERİNİ TANITMA HEDEFİ

Fevzi Çondur, Aydın ilinin tarımsal ürünlerini uluslararası pazarda tanıtma ve koruma hedefiyle Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizdi. “Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Memecik Zeytini’nin Avrupa Birliği’nde tescilini sağlayarak önemli başarılara imza atan Borsamız, şimdi de Aydın Çam Fıstığı’nın AB tescilini gerçekleştirerek bu alandaki örnek çalışmalara bir yenisini eklemiştir” dedi. Aydın’ın köklü tarım geleneğinden doğan eşsiz ürünlerinin uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için yürütülen çalışmalar meyve vermeye devam ediyor. Aydın, bu başarıyla en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il konumuna ulaşarak yerel kalkınmaya katkı sağlıyor ve ülkemizi uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil ediyor.

KATMA DEĞER ARTIRMA ÇABALARI

Çondur, “Borsamız, menşe adıyla en fazla coğrafi işaret tesciline sahip kurumlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu başarı, yerel değerlerimizi koruma, tanıtma ve pazarda öne çıkarma vizyonumuzun bir sonucudur” diye belirtti. Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin kalite ve kökenine dair uluslararası düzeyde güvence sağladığını vurgulayan Çondur, bu tescillerin ürünlerin marka değerini yükselttiğini ve ihracat potansiyelini artırdığını ifade etti. “Borsamız, tescil edilen ürünlerin katma değerini artırarak bilinirliğini yaygınlaştırmakta ve bu ürünlerin iç ve dış pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlamaktadır” dedi.

TEŞEKKÜR VE TAHMİNLER

Çondur, “Aydın Çam Fıstığının Avrupa Birliği Komisyonu’ndaki tüm süreçlerini özveri ile yürüten coğrafi işaret danışmanımız Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Burak Erdem Algül’e, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’a, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Aydın Çam Fıstığı, coğrafi bölgede yetişen fıstık çamlarının kozalaklarının hasat edildikten sonra kabuğundan ayrılarak zarından temizlendiği, açık-koyu krem rengi, çok sivri ucu ve az dolgun gövdeli meyveleriyle dikkat çekiyor ve kabuksuz olarak piyasaya sunuluyor.