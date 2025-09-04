Aydın Camileri Mevlid Kandili’ni Kutladı

MEVLİD KANDİLİ COŞKUSU

Aydın genelinde bulunan camilerde Mevlid Kandili büyük bir manevi coşkuyla kutlandı. Bey Camii’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla başladı.

DİN GÖREVLİLERİNDEN VAZGEÇİLMEZ MESAJ

Yatsı namazı öncesinde cemaate hitap eden Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, “Mevlid-i Nebi” konulu vaazında Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) örnek yaşamını anlattı. Güneş, konuşmasında aile yapısının korunmasında Kur’an ve Sünnet’in önemine dikkat çekerek, “Sağlam bir toplumun temeli sağlam bir aileyle atılır. Ailede huzur, merhamet ve sadakat Peygamberimizin rehberliğinde mümkün olur” dedi.

DUALARLA TAMAMLANDI

Programın sonunda, başta Gazze ve Filistin olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslümanlar için dualar edildi.