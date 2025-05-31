Aydın’da 1,1 Milyar TL Dolandırıcılığa Operasyon

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Aydın’da elebaşılığını H.Ö.’nün üstlendiği dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonları duyurdu. Yerlikaya, “Aydın’da hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı” şeklinde konuştu.

OPERASYON DETAYLARI

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin” kart bilgilerini ele geçirdiklerini ve “kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları ‘Şirinleme Yöntemi’ ile kendi hesaplarına aktardıkları” bilgisini verdi. Ayrıca “Paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre toplam 1 milyar 150 milyon TL’lik para hacmine ulaştıkları tespit edildi.” diye ekledi.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. “Yakalanan şüphelilerin, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” dedi. Operasyon sonucunda ele geçirilenler arasında “çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet” bulunduğunu vurguladı. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerinde 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 aracın da ele geçirildiğini ifade etti. Yerlikaya, Aydın Valisi, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları yürüten Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile kahraman jandarmayı tebrik etti. “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.