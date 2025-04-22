Aydın’da 1.5 Yaşındaki Bebeğe Şiddet Uygulandı

ŞİDDET UYGULAYAN BAKICI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, 1.5 yaşındaki bebeğe uygulanan şiddet, eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan bakıcı kadın, adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, “Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.

AİLE BAKICIYI ŞİKAYET ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti, bir buçuk yaşındaki kızları R.K. için 4 ay önce bakıcı arayışına girdi. İlan veren aileye başvuran H.K., bebeğe bakmaya başladı. Ancak aile, bebeğin davranışlarında saldırganlık, gece sabahlara kadar süren ağlama krizleri ve vücudundaki morartılar nedeniyle şüphelenerek eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın kurulduğu ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı.

AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Güvenlik görüntülerinde H.K.’nın, 1.5 yaşındaki bebeğe sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığı anlar kaydedildi. Aile, görüntüleri izledikten sonra emniyete giderek bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından H.K. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bakıcı H.K. hakkında, ailenin avukatı Fatihoğlu, “Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

ŞİDDETİN AİLEDEKİ ETKİLERİ

Şiddet gören bebeğin amcası Mustafa Kemal Kaya, olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Yeğenime 1,5 aydır bakıcı kadın bakıyor. Son dönemlerde bebeğimizin davranışlarında değişiklikler gözlemledik. Gece uyanmalar, aile bireylerine vurmalar gibi hareketleri olunca şüphelenerek eve bir kamera yerleştirdik. Kameranın yerleştirildiği gün, kardeşim görüntülere baktığında bebeğine yapılan şiddeti fark etti. Bunun üzerine durumu emniyete bildirdik. Mesele canice bir durum ve görüntüler infial oluşturdu” dedi.

Kaya, ayrıca bu olayın diğer anne ve babalara ders niteliğinde olması gerektiğini belirterek, “Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aile çok perişan durumda, biz de büyük bir şok içerisindeyiz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” diye konuştu.