Aydın’da 1 Milyon TL’lik Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Aydın’ın Köşk ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 200 kilo açık tütün ve sigara sarma malzemeleri ele geçiriliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakçılığına karşı koordineli bir çalışma yapıyor.

ŞÜPHELİNİN İŞ YERİNDE YAPILAN ARAMA

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi’nde sigara sarımı yapan şüphelinin iş yerinde gerçekleştirilen aramada birçok malzeme tespit ediliyor. Bu malzemeler arasında 20 bin adet boş makaron, 12 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 200 kilogram açık tütün, 500 paket 100 gramlık bandrollü tütün, 50 paket nargile tütünü, 1 adet kompresörlü sigara sarma makinesi ve 1 adet hava kompresörü bulunuyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılıyor.