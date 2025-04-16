Aydın’da 10 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON YAPTI

Aydın’da jandarma ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde ruhsatsız silah taşımakta olan bireyler ve silah kaçakçılarına karşı bir çalışma başlattı. Elde edilen verilere dayanarak belirlenen hedeflere yönelik yürütülen operasyonda, ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kesici-delici alet, 8 adet tabanca şarjörü ve 65 adet mühimmat bulunarak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.