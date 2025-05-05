Aydın’da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Aydın’ın Germencik ilçesinde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 12 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın-İzmir Otoyolu Hıdırbeyli mevkisinde yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu. Araç içerisindeki kişilerin kimlik bilgilerini kontrol eden jandarma, 12 kişinin düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Ayrıca insan kaçakçılığı yapılan şüphesiyle iki zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.