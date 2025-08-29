Aydın’da 12 Şüpheli Yakalandı

AYDIN’DA YAPILAN OPERASYONLARDA GÖZALTILAR
Aydın’da jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 şüpheliyi yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik planlanan çalışmalarda bu tutuklamalar gerçekleşti.
Uyuşturucu Madde ve Ekipmanlarına El Koyuldu
İcra edilen faaliyetlerde 5 bin 340 gram kubar esrar, 1,278 adet kenevir bitkisi tohumu ve 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise adli sürecin devam ettiği bildiriliyor.