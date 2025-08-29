Haberler

Aydın’da 12 Şüpheli Yakalandı

AYDIN’DA YAPILAN OPERASYONLARDA GÖZALTILAR

Aydın’da jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 12 şüpheliyi yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik planlanan çalışmalarda bu tutuklamalar gerçekleşti.

Uyuşturucu Madde ve Ekipmanlarına El Koyuldu

İcra edilen faaliyetlerde 5 bin 340 gram kubar esrar, 1,278 adet kenevir bitkisi tohumu ve 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında ise adli sürecin devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da bir motosiklet kazasında iki kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Haberler

Cw Enerji, Tekirdağ GES Kurulumunu Tamamladı

CW Enerji, Tekirdağ'da 9.863,62 kWp kapasiteli Güneş Enerji Santrali'ni başarıyla kurdu. CEO Volkan Yılmaz, projenin çevresel faydalarını ve temiz enerji yatırımlarının önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.