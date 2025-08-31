Aydın’da 1383 Hap Ele Geçirildi

OTOMOBİLDE SENTETİK HAP BULUNDU

Aydin’ın Germencik ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir otomobilde toplam 1383 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YOL KONTROLÜNDE DURDURULDU

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde Hıdırbeyli Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde düzenlenen sabit yol kontrolü sırasında D.K.Ç., S.B.M. ve K.G. isimli şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada, 1383 adet sentetik hap bulundu ve şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmada işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.