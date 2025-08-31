Haberler

Aydın’da 15 Şahıs Yakalandı

JANDARMA OPARASYONLARI SONUCU 15 ŞAHIS YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları, iki gün süresince gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan toplam 15 kişiyi ele geçirdi. Aydın’da jandarma, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aranan şahısları yakalamakta da kararlılık gösteriyor.

SUÇ DAĞILIMI VE CEZALAR

Elde edilen bilgilere göre, yakalanan şahıslardan 8’inin 0-5 yıl arası, 3’ünün ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. 4 kişi ise ifadeye yönelik olarak aranıyor. Şahısların suç dağılımı incelendiğinde; 2 kişi yaralama, 2 kişi narkotik suçlar, 1 kişi hırsızlık, 1 kişi dolandırıcılık, 1 kişi yeniden yaralama ve 8 kişi diğer suçlardan arandığı tespit edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Haberler

Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.