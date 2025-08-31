Aydın’da 15 Şahıs Yakalandı

JANDARMA OPARASYONLARI SONUCU 15 ŞAHIS YAKALANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıkları, iki gün süresince gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan toplam 15 kişiyi ele geçirdi. Aydın’da jandarma, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aranan şahısları yakalamakta da kararlılık gösteriyor.

SUÇ DAĞILIMI VE CEZALAR

Elde edilen bilgilere göre, yakalanan şahıslardan 8’inin 0-5 yıl arası, 3’ünün ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. 4 kişi ise ifadeye yönelik olarak aranıyor. Şahısların suç dağılımı incelendiğinde; 2 kişi yaralama, 2 kişi narkotik suçlar, 1 kişi hırsızlık, 1 kişi dolandırıcılık, 1 kişi yeniden yaralama ve 8 kişi diğer suçlardan arandığı tespit edildi.