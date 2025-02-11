Aydın’da 200 Bin Dolarlık Tarihi Eser Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbarat çalışmaları, İzmir’den Aydın’a tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisini ortaya koydu. Elde edilen bilginin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde Aydın-İzmir kara yolunun Germencik ilçesi girişine ulaştılar ve burada şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLERİN DEĞERİ 200 BİN DOLAR

Yapılan aramada, otomobilde Bizans dönemine ait olan ve Hz. İsa’nın hayatını sahneleyen aptik triptikon/üçlü ikon levhası ile bir matara bulundu. Elde edilen eserlerin piyasa değeri 200 bin dolar olarak belirlendiği bildirildi. Ele geçirilen Hz. İsa levhası ve matara, müzeye teslim edilmek üzere hazırlanıyor.