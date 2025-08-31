Haberler

Aydın’da 2025-2026 Av Sezonu Açılacak

Açılış Töreni Detayları

Aydın’da, 2025-2026 su ürünleri av sezonunun açılışı, Kuşadası Balıkçı Barınağı’nda yapılacak bir törenle gerçekleştirilecek. Tören, 31 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz’in de katılımıyla düzenlenecek.

Yeni Sezonun Temennileri

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni av sezonunun balıkçılar ve sektör paydaşları için hayırlı ve bereketli olması temenni ediliyor. Aydın’daki denizlerde av yasağının sona ermesiyle, balıkçılar 2025-2026 sezonu için “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakmayı planlıyor.

