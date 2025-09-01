Aydın’da 2025-2026 Yılı Töreni Yapıldı

AYDIN’DA 2025-2026 ADLI YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aydın’da, 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören, adliye binası önünde düzenlendi. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın 2. İdare Mahkemesi Başkanı Söner Akbaş ve Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Başsavcı Tekin, “Adalet, hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı ilkeleri, bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasının temeli” olduğunu ifade etti.

YARGIYA DUYULAN GÜVENİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Adalet Komisyonu Başkanı Mutlu, “Devletin 3 temel erkinden biri olan yargı, haksızlığa uğrayanın haklarının kendisine teslimini, suçlunun cezalandırılmasını, masumun aklanmasını isteyen herkesin tek ve son sığınağıdır. Yargıya duyulan güveni sağlamak ve artırmak biz yargı çalışanlarının en önemli vazifesidir.” şeklinde konuştu. Aydın Baro Başkanı Arslan ise şehrin tarihsel ve çevresel dokusuna zarar vermeyecek şekilde yeni bir adliye binası yapılması yönündeki taleplerini yineledi.

NAZİLLİ’DE DE TÖREN DÜZENLENDİ

Nazilli Adliyesinin önünde düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Aydın Barosu temsilcisi Emel Şahin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma görevini üstlendi. Başsavcı Dilsiz, “Vatandaşın, huzurunu bozup, haksız ve hukuksuz şekilde kazanç sağlamaya çalışan suç örgütleriyle, suç işleme yolunda destek olan iştirakçilerinin de yargı çerçevesinde hesap vermelerini sağlayacak çalışmalar, en önemli önceliklerimiz” diyerek önemli bir konuya dikkat çekti. Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nusret Emirosmanoğlu, Nazilli’nin adliye olarak 4 ilçeye hizmet verdiğini vurguladı. Törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.