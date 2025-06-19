Aydın’da 2025’te araç sayısı 640.826

AYDIN’DA ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Aydın’daki toplam araç sayısı Mayıs ayında 640 bin 826’ya ulaştı. Bu süre zarfında 12 bin 854 aracın devri yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ait Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni yayımladı. Yayımlanan verilere göre Aydın’da 2025 yılı Mayıs ayında araç dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 230 bin 878 otomobil, 11 bin 49 minibüs, 2 bin 797 otobüs, 87 bin 793 kamyonet, 10 bin 752 kamyon, 235 bin 362 motosiklet, bin 394 özel amaçlı taşıt ve 60 bin 801 traktör bulunuyor.

ARAÇ DEVİ VE KAYDI

Aydın’da 2025 Mayıs ayında toplamda 12 bin 854 aracın devri gerçekleşti. Bunların dağılımı ise; 7 bin 239 otomobil, 148 minibüs, 37 otobüs, bin 975 kamyonet, 134 kamyon, 2 bin 665 motosiklet, 17 özel amaçlı taşıt ve 639 traktör olarak kaydedildi. Ayrıca bu ayda trafiğe kaydedilen araç sayısı 3 bin 768 oldu. Bu araçların 705’inin otomobil, 5’inin minibüs, 3’ünün otobüs, 232’sinin kamyonet, 22’sinin kamyon, 2 bin 671’inin motosiklet ve 130’unun traktör olduğu görüldü.